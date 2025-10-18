Enrique elogia la prestazione dello Strasburgo dopo l’emozionante pareggio di Parigi
2025-10-18 00:06:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del PSG Luis Enrique ha salutato lo Strasburgo dopo che la sua squadra ha lottato per conquistare un punto in Ligue 1 venerdì sera. Nonostante l’1-0 a Parigi, gli ospiti si sono ripresi, portandosi in vantaggio per 3-1 e sbalordendo il pubblico di casa nella capitale francese. Ma come sempre, il PSG è stato pericoloso fino all’ultimo minuto, segnando due gol nel finale per strappare un punto e risparmiare loro arrossamenti. È stata una serata negativa per i campioni, a cui mancava il vincitore del Pallone d’Oro Ousamen Dembele. Ma Enrique non ha avuto scuse per la prestazione della sua squadra quella sera, e ha elogiato moltissimo il suo allenatore opposto, Liam Rosenior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
