Enrique elogia la prestazione dello Strasburgo dopo l’emozionante pareggio di Parigi

L'allenatore del PSG Luis Enrique ha salutato lo Strasburgo dopo che la sua squadra ha lottato per conquistare un punto in Ligue 1 venerdì sera. Nonostante l'1-0 a Parigi, gli ospiti si sono ripresi, portandosi in vantaggio per 3-1 e sbalordendo il pubblico di casa nella capitale francese. Ma come sempre, il PSG è stato pericoloso fino all'ultimo minuto, segnando due gol nel finale per strappare un punto e risparmiare loro arrossamenti. È stata una serata negativa per i campioni, a cui mancava il vincitore del Pallone d'Oro Ousamen Dembele. Ma Enrique non ha avuto scuse per la prestazione della sua squadra quella sera, e ha elogiato moltissimo il suo allenatore opposto, Liam Rosenior.