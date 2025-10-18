Enrico Tiero | dalla sanità ai rifiuti le funzioni di consigliere piegate agli interessi privati
Sono quattro i capi di imputazioni ricostruiti dalla procura per i quali il gip Giuseppe cario riconosce le esigenze cautelari per il consigliere pontino Enrico Tiero, arrestato questa mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo e dalla guardia di finanza. L'ordinanza arriva a stretto giro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
