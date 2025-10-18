Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza | 48enne in ospedale

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza: un uomo di 48 anni si è infortunato mentre stava lavorando all’interno di un’azienda, l’Arco Spedizioni, in via Michelangelo Buonarroti 203.Al momento non sono ancora state rese note le dinamiche dell’incidente.La macchina dei soccorsi si è attivata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it