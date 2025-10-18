Ennesima figuraccia di Conte | accusa la premier di fuggire Ma Meloni era andata ai funerali dei carabinieri uccisi
"Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. Ma non si scappa così durante le domande di una conferenza stampa sulla Manovra lasciando solo il ministro dell'Economia, augurandogli in bocca al lupo. Credo che un grande in bocca al lupo' serva più a lavoratori, giovani, pensionati e aziende rimasti a bocca asciutta con questa manovrina". Lo scrive, sui social, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Peccato, però, che tale uscita si è rivelata come l'ennesima figuraccia per il numero uno pentastellato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
