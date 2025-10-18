Enhertu nel seno HER2+ iniziale | recidive giù del 53% a 3 anni
Una novità concreta ridisegna il trattamento del tumore al seno Her2+ in fase iniziale: l’anticorpo farmaco?coniugato trastuzumab deruxtecan riduce in modo marcato il rischio di recidiva rispetto allo standard finora più utilizzato nel post?neoadiuvante. Numeri globali e italiani: la cornice che dà il senso dell’impatto Il cancro della mammella resta tra le neoplasie più diffuse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Oggi 13 OTTOBRE giornata mondiale contro il Tumore al seno metastatico. Ma ricordiamo che non serve una data, un giorno per ricordarci di noi, la prevenzione è importante perché PUÒ salvarci la vita. Prenditi cura di te sempre!! #IlNastroRosa #airc #preve - facebook.com Vai su Facebook
Cancro seno iniziale Her2+, con anticorpo farmaco-coniugato -53% recidiva - Due studi presentati all'Esmo rafforzano potenziale di trastuzumab deruxtecan di diventare un trattamento fondamentale nel setting del tumore al seno in fase iniziale con finalità curativa ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Anticorpo-farmaco efficace su tumore seno aggressivo precoce - coniugati (Adc), nuova classe di agenti antitumorali, possono migliorare significativamente i risultati per le pazienti con carcinoma mammario HER2- Si legge su ansa.it
Tumore al seno: nuovo anticorpo monoclonale coniugato dimezza il rischio che la malattia ritorni - Due studi internazionali aprono la strada a un possibile cambio di paradigma nel trattamento del tumore al seno Her2 positivo in fase precoce ... Da repubblica.it