Endrick Juventus Xabi Alonso esce allo scoperto sul brasiliano dopo le ultime voci di calciomercato | Posso dirvi questo su di lui

Endrick Juventus, Xabi Alonso spegne le voci di mercato: il brasiliano resta un punto fermo del progetto, nessuna apertura a una cessione. Una chiusura netta, una porta sbattuta in faccia alle pretendenti. Le voci su un possibile prestito di Endrick a gennaio, che avevano acceso le speranze del calciomercato Juventus, sono state spente sul nascere dal diretto interessato: l’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico spagnolo ha risposto in modo secco e inequivocabile a una domanda sul futuro del gioiello brasiliano. Xabi Alonso: Endrick non si muove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juventus, Xabi Alonso esce allo scoperto sul brasiliano dopo le ultime voci di calciomercato: «Posso dirvi questo su di lui»

