Empoli il ritorno di Dionisi | Mi prendo la responsabilità del passato venderemo cara la pelle
Il tecnico toscano torna sulla panchina dell’Empoli con un contratto fino al 2027: «Non sarà facile, ma vogliamo ritrovare identità e orgoglio» L’Empoli riparte da una figura che ha già fatto la storia recente del club: Alessio?Dionisi. Dopo una stagione avara di risultati e un avvio in salita, la società azzurra ha deciso di affidare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
