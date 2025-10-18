Una notte di stelle, tra emozioni e valori dello sport ha chiuso la quinta edizione del Festival dello Sport Aquila d’Oro. Il Teatro Petrarca ha fatto da cornice a una serata che ha celebrato lo sport non solo come competizione, ma come scuola di vita. Organizzata dalla Ginnastica Petrarca in collaborazione con il Comune di Arezzo e il Coni, la kermesse ha saputo unire il glamour dei grandi campioni con l’impegno sociale del territorio. La platea del Petrarca, gremita per l’evento a ingresso gratuito, è stata catturata dalla conduzione brillante e ironica di Sergio Sgrilli, affiancato da Elettra Fiorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emozioni Aquila d’Oro. Vezzali-Giannini-Busà i campioni raccontano i valori dello sport