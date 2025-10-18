Emozioni allo specchio senza filtri Gli studenti protagonisti assoluti

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Lisa Ciardi FIRENZE Due giorni ‘Senza filtri’, per riscoprire la forza della realtà vissuta senza maschere o manipolazioni digitali. Si è svolta ieri, a Firenze, la prima giornata del ‘ Festival Luce! ’, che proseguirà oggi in Palazzo Vecchio, fra incontri, dibattiti, musica e ispirazione. "Questa edizione - ha spiegato Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce! - vuole riscoprire la capacità di sentire le nostre emozioni. È qualcosa che parla a tutti noi, a qualunque età, ma soprattutto ai più giovani e ai nativi digitali che vivono in un mondo di filtri, che modificano, manipolano le nostre vite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

emozioni allo specchio senza filtri gli studenti protagonisti assoluti

© Lanazione.it - Emozioni allo specchio, senza filtri. Gli studenti protagonisti assoluti

Scopri altri approfondimenti

emozioni specchio senza filtriEmozioni allo specchio, senza filtri. Gli studenti protagonisti assoluti - Da Sara Funaro a Ernesto Pellecchia, da Mattia Villardita a Lil Jolie e Vale LP, la prima giornata del festival. Lo riporta lanazione.it

emozioni specchio senza filtriIl coraggio di sentire senza filtri - E del resto oggi vivere ’senza filtri’ è, a tutti gli effetti, un atto di resistenza ... Da quotidiano.net

Isotta: "Nella mia musica uso il linguaggio delle emozioni senza ipocrisie né filtri" - La cantautrice senese racconta la sua estate sui palchi d'Italia, la forza di essere indipendenti e di quando, da bambina, guarda il Festival di Sanremo inseguendo un sogno. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emozioni Specchio Senza Filtri