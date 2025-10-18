emozioni allo specchio senza filtri gli studenti protagonisti assoluti

di Lisa Ciardi FIRENZE Due giorni ‘Senza filtri’, per riscoprire la forza della realtà vissuta senza maschere o manipolazioni digitali. Si è svolta ieri, a Firenze, la prima giornata del ‘ Festival Luce! ’, che proseguirà oggi in Palazzo Vecchio, fra incontri, dibattiti, musica e ispirazione. "Questa edizione - ha spiegato Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce! - vuole riscoprire la capacità di sentire le nostre emozioni. È qualcosa che parla a tutti noi, a qualunque età, ma soprattutto ai più giovani e ai nativi digitali che vivono in un mondo di filtri, che modificano, manipolano le nostre vite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

