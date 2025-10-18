Emergenza casa e disuguaglianze Boom degli sfratti e delle morosità Delpini | Basta egoismo e avidità
"Credo che ci sia un tasso di egoismo, di avidità, nella gestione delle case che non trova una soluzione facile e immediata, ma le istituzioni devono essere in grado di sostenere la sfida": così l’arcivescovo Mario Delpini torna ad affrontare il tema dell’ emergenza abitativa e delle disuguaglianze. Lo fa in occasione della presentazione dell’ultima indagine “Dare casa alla speranza“ svolta dalle dieci Caritas diocesane lombarde. Numeri e storie: la ricerca è anche di tipo qualitativo, con 97 interviste a persone in difficoltà con l’affitto. A margine anche allarmanti dati di contesto, appena pubblicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
TELE ONE. . . : Sventata occupazione abusiva nel quartiere Cruillas di Palermo. Ferrandelli “Iscriversi alla graduatoria dell’emergenza abitativa è l’unico modo per acquisire una casa, ogni - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa in Trentino: la Provincia studia nuove misure contro gli sfitti https://lavocedelnordest.eu/emergenza-casa-in-trentino-la-provincia-studia-nuove-misure-contro-gli-sfitti/… - X Vai su X
Emergenza casa e disuguaglianze. Boom degli sfratti e delle morosità. Delpini: "Basta egoismo e avidità" - Luciano Gualzetti: "Troppi alloggi vuoti, gli errori non sono solo delle istituzioni ma anch ... Scrive ilgiorno.it
Emergenza casa, verso un piano Ue. Tinagli: subito più risorse - Tanti i nomi che si sono confrontati nella Sala Alessi di palazzo Marino a Milano: il ... Riporta ilmessaggero.it
Bari, sfratti al +19% e affitti alle stelle: la casa resta un’emergenza - brevi legati al boom del turismo: nel capoluogo l’emergenza casa è sempre più attuale con un numero ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it