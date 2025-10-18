Emergenza casa e disuguaglianze Boom degli sfratti e delle morosità Delpini | Basta egoismo e avidità

"Credo che ci sia un tasso di egoismo, di avidità, nella gestione delle case che non trova una soluzione facile e immediata, ma le istituzioni devono essere in grado di sostenere la sfida": così l’arcivescovo Mario Delpini torna ad affrontare il tema dell’ emergenza abitativa e delle disuguaglianze. Lo fa in occasione della presentazione dell’ultima indagine “Dare casa alla speranza“ svolta dalle dieci Caritas diocesane lombarde. Numeri e storie: la ricerca è anche di tipo qualitativo, con 97 interviste a persone in difficoltà con l’affitto. A margine anche allarmanti dati di contesto, appena pubblicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

