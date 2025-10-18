Emergenza baby-gang i giovani foggiani al Prefetto | Vogliamo contribuire alla sicurezza della nostra città

“Non è possibile discutere di noi senza di noi”. È la parola dei giovani cittadini foggiani che nella giornata di ieri hanno partecipato a uno dei due cortei contro la violenza delle baby gang. L'iniziativa del comitato ‘Resto a Foggia’ si è conclusa con la consegna di una lettera al Prefetto di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

