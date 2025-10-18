Elle Fanning 40.000 dollari di diamanti Cartier e un abito sopra i pantaloni | un nuovo trend o extravaganza?

Elle Fanning ha illuminato il red carpet del London Film Festival con un look che potrebbe essere o un nuovo trend o pura extravaganza. In occasione della première del suo nuovo film Sentimental Value, l’attrice ha scelto una versione moderna del vecchio Hollywood glamour, trasformandolo in un momento di puro stile da passerella. Elle Fanning porta un abito da sogno di Simone Rocha (con i pantaloni sotto) con un Cartier da sogno. Firmato Simone Rocha, l’abito nero interamente ricamato di paillettes sembrava uscito da un sogno gotico. Il dettaglio che ha conquistato tutti? I pantaloni sartoriali che spuntavano dall’orlo, per un effetto sorprendentemente raffinato e ribelle allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elle Fanning, 40.000 dollari di diamanti Cartier e un abito sopra i pantaloni: un nuovo trend o extravaganza?

