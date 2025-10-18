Elezioni summit del centrodestra | Pronto il tavolo tecnico Otto pensatori per provare a sfidare Jamil
Al tavolo si sono seduti in otto. Si possono definire i “pensatori”. Oppure gli apri pista. Sta di fatto che con l’incontro, andato in scena nella serata di venerdì (17 ottobre), si apre ufficialmente la corsa verso palazzo Garampi. Il centrodestra si è riunito, per la prima volta, per i primi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
“In un video che invita alla partecipazione al Remigration summit a #Livorno il 4 ottobre 2025 viene spiegato che il luogo è stato scelto per due ragioni: la storia #antifascista e comunista della città e la candidatura di Antonella #Bundu alle elezioni regionali de - facebook.com Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI In #Toscana a Fivizzano (MS) un breve estratto del mio intervento all’incontro con simpatizzanti e militanti per illustrare i risultati dei primi 3 anni di #GovernoMeloni e sostenere i candidati di #FratellidItalia al Consiglio regionale. L - X Vai su X
Centrodestra, countdown sull’annuncio di Lobuono. Dalla Lega un sì più freddo - Così come già accaduto nelle altre elezioni regionali nel resto d’Italia. Come scrive quotidianodipuglia.it
Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza” - Seduta accanto al riconfermato governatore Francesco Acquaroli nella conferenza stampa di Ancona, Arianna esalta il successo di Fratelli d’Italia, che proprio lei dirige: “Sono orgogliosa del nostro ... Segnala quotidiano.net
Regionali, nel centrodestra derby tra D’Attis e Gemmato. Ma Tajani insiste: «Un civico» - Dopo il ritiro del sindaco Angelo Annese, la decisione sul futuro candidato presidente del centrodestra pugliese potrebbe essere presa questa sera, quando i leader nazionali della coalizione di ... Scrive quotidianodipuglia.it