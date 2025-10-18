Elezioni Rsu Sigit | vittoria della Filctem Cgil a Paglieta
Lo scorso 16 ottobre, si è rinnovata la rappresentanza sindacale unitaria nella società Sigit Spa di Paglieta. L'azienda del settore gomma e plastica ha premiato la Filctem Cgil che ha eletto 2 delegati su 3. Gli eletti sono il riconfermato Marco Ulacco e Remigio D’Ascanio che fa il suo ingresso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
