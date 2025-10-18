Elezioni Regionali Puglia 2025 il Pd presenta le liste | Ci prenderemo cura dei cittadini

La direzione regionale ha approvato all’unanimità le lista del Partito Democratico per le elezioni del 23 e del 24 novembre.Questo è l'elenco dei candidati per il collegio di Bari: Ubaldo Pagano, Francesco Paolicelli, Lucia Parchitelli, Pietro Petruzzelli, Elisabetta Vaccarella, Anna Selvaggiulo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Stasera in diretta, dalle 22,30, su #TVLUNA puntata speciale elezioni regionali 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, Alberto Stefani il candidato del centrodestra: il commento di Zaia. Con molta probabilità il presidente uscente sarà capolista, ma il suo nome, pare, non sarà nel simbolo elettorale del partito. Non ci sarà una lista civica a suo nome. - X Vai su X

Elezioni Regionali in Puglia, il PD svela le sue carte: da Pagano a Paolicelli fino a Capone, De Santis e Ciliento. Ecco i candidati - La direzione regionale ha approvato all’unanimità le lista del Partito Democratico per le elezioni del 23 e del 24 novembre ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Elezioni Regionali Puglia 2025, il Pd presenta le liste: "Ci prenderemo cura dei cittadini" - Il segretario regionale De Santis: "Questa composizione ci consentirà di essere la prima forza politica in Puglia" ... Scrive baritoday.it

Regionali in Puglia, nasce anche la sesta lista. Emiliano attacca Decaro: «Ha avuto paura di me» - È arrivata la schiarita sulla sesta lista a sostegno di Antonio Decaro, l'assessore regionale Gianni Stea ha trovato un accordo con i renziani di Casa riformista e i socialisti per ... quotidianodipuglia.it scrive