Elezioni regionali 2025 Centrodestra fa ' acquisti' e mette in crisi la coalizione di Fico

Casertanews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima politico campano si scalda in vista delle prossime elezioni regionali, e il centrodestra sembra aver messo a segno una serie di colpi pesanti che cominciano a preoccupare seriamente la coalizione a sostegno di Roberto Fico.Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un vero e proprio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

elezioni regionali 2025 centrodestraEXIT POLL SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025/ Risultati: Giani tra 50 e 60%, Tomasi peggio di Ceccardi? - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- Segnala ilsussidiario.net

elezioni regionali 2025 centrodestraIl centrosinistra ha vinto le elezioni regionali in Toscana - Il presidente Eugenio Giani ha ottenuto quasi il 54 cento, contro il 41 di Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ... ilpost.it scrive

elezioni regionali 2025 centrodestraREGIONALI 2025 - La mappa del voto nelle province - MAPPE INTERATTIVE - TOSCANA: Nei capoluoghi e nelle province l'esito delle elezioni regionali disegna, in qualche caso, equilibri politici diversi rispetto al risultato regionale ... toscanamedianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Centrodestra