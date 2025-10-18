Elezioni Gualtieri | Servono dieci anni per trasformare Roma Il sindaco ribadisce la sua ricandidatura

Il 18 ottobre del 2021, dopo cinque anni di amministrazione pentastellata, i romani hanno eletto Roberto Gualtieri come sindaco di Roma. Potrebbe non essere l’ultimo mandato del primo cittadino che, infatti, ha ribadito l’intenzione di candidarsi nuovamente.Dieci anni per trasformare Roma“Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

Il sindaco di #Roma Roberto #Gualtieri, come già annunciato in precedenza, si ricandiderà alle prossime elezioni comunali del 2027per guidare nuovamente Roma . "Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi. Ci vogliono 10 anni di - X Vai su X

Malagò candidato sindaco per il centrodestra contro Gualtieri alle elezioni 2027? “Deciderò dopo le olimpiadi di Cortina 2026” - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni, Gualtieri: “Servono dieci anni per trasformare Roma”. Il sindaco ribadisce la sua ricandidatura - I primi risultati, visibili e tangibili, hanno incrinato quella rassegnazione di chi pensava che a Roma non si potessero cambiare le cose", ha sottolineato Gualtieri. Si legge su romatoday.it

Roberto Gualtieri annuncia la ricandidatura a sindaco di Roma: «Servono dieci anni per cambiare davvero la città» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Segnala msn.com

Gualtieri Conferma la Ricandidatura per le Elezioni Comunali del 2027: Ecco Cosa Aspettarsi - La ricandidatura di Roberto Gualtieri per le elezioni comunali rappresenta un’opportunità per continuare il lavoro di trasformazione della città. Segnala notizie.it