Eletto il nuovo direttivo di Ascom Arona
L'assemblea dei soci della delegazione di Arona di Confcommercio Alto Piemonte ha eletto ieri il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, in rappresentanza delle imprese del Terziario dei comuni di Arona, Castelletto sopra Ticino, Colazza, Comignago, Dormelletto, Lesa, Massino Visconti, Meina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
CATERINA BARBERIO ALLA GUIDA DELLA GINNASTICA PUGLIESE. ELETTO IL NUOVO COMITATO REGIONALE L’assemblea regionale elettiva della Federazione ginnastica ha eletto Caterina Barberio nuova presidente del Comitato pugliese. Con quest - facebook.com Vai su Facebook
#RuggeroLensi eletto nuovo Vicepresidente Tecnico dell’ @isostandards : un riconoscimento storico per l’Italia https://ingenio-web.it/articoli/ruggero-lensi-eletto-nuovo-vicepresidente-tecnico-dell-iso-un-riconoscimento-storico-per-l-italia/… @normeUNI - X Vai su X