Eletto il nuovo direttivo di Ascom Arona

Novaratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea dei soci della delegazione di Arona di Confcommercio Alto Piemonte ha eletto ieri il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, in rappresentanza delle imprese del Terziario dei comuni di Arona, Castelletto sopra Ticino, Colazza, Comignago, Dormelletto, Lesa, Massino Visconti, Meina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

