Elena Rybakina batte Jasmine Paolini a Ningbo appuntamento con le WTA Finals rimandato
Del domani ancora non c’è certezza. Elena Rybakina batte Jasmine Paolini nella semifinale del WTA 500 di Ningbo per 6-3 6-2 e resta in corsa per le WTA Finals, cui l’italiana avrebbe avuto accesso diretto in caso di vittoria. Pesa, però, più di ogni cosa il fatto che l’azzurra abbia speso 3 ore e 18 minuti in campo ieri, soprattutto se questo tempo lo si paragona ai 58 minuti della sua avversaria. Per le due ora il prossimo appuntamento è quello di Tokyo. Si parte subito nel segno della lotta più totale, e con Paolini che si guadagna subito una palla break, sulla quale però di colpe ne ha in modo relativo dato che sono più i meriti di Rybakina nel cancellarla. 🔗 Leggi su Oasport.it
