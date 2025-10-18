Magni?altra mattina tra gli anziani radunati al "canton di ball", l’angolo della piazza dove, la mattina, amano raccogliersi i pensionati per contarla su, è circolata rapida l’idea di organizzare una bella "attavolata" in un ristorante e fare un po’ di festa. Festeggiare che cosa? Il motivo di questo entusiasmo festaiolo era ovvio: stare allegri con una bella seduta conviviale, di saporite pietanze. Un po’ complicata è stata invece la scelta del ristorante. Alla fine o quasi la preferenza si posò su una assai nota trattoria " La Collina Verde " che propone mangiari della tradizione milanese. L’accordo era quasi raggiunto quando il signor Bartolomeo, detto "Burtul", ha complicato le cose, sostenendo che quel locale scelto era troppo caro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

El stemègn: uno spilorcio senza pari