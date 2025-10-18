Ekipe Orizzonte vittoria schiacciante nel big match di giornata | Padova battuta 13-5
L’Ekipe Orizzonte vince il match-clou della terza giornata di Serie A1, battendo 13-5 il Plebiscito Padova tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT). Partita cominciata con le ospiti in vantaggio, ma prontamente ripresa dalle rossazzurre, avanti 3-2 a fine primo tempo. Decisivi il secondo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
