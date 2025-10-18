Ekipe Orizzonte vittoria schiacciante nel big match di giornata | Padova battuta 13-5

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ekipe Orizzonte vince il match-clou della terza giornata di Serie A1, battendo 13-5 il Plebiscito Padova tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT). Partita cominciata con le ospiti in vantaggio, ma prontamente ripresa dalle rossazzurre, avanti 3-2 a fine primo tempo. Decisivi il secondo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Finale. Festa Ekipe Orizzonte, a Catania il 23esimo scudetto - Mi stupisco che all'inizio dell'anno non ci danno tra le favorite, mentre poi arriviamo fino in fondo. Riporta federnuoto.it

A1 F. SIS Roma-L'Ekipe Orizzonte 12-11. Il campionato torna il 21 dicembre - Il big match se l'aggiudica la SIS Roma che batte L'Ekipe Orizzonte 12- Secondo federnuoto.it

Pallanuoto Serie A1, l'Ekipe Orizzonte conferma Chiara Tabani - Chiara Tabani continuerà a far parte della rosa dell'Ekipe Orizzonte: arrivata in Sicilia nel 2023, la pallanotista pratese argento olimpico a Rio 2016 ha vinto con il sodalizio siciliano due Scudetti ... Lo riporta lanazione.it

