Ekaterina Alexandrova raggiunge Rybakina in finale a Ningbo

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ekaterina Alexandrova è la seconda finalista del WTA 500 di Ningbo. Battuta, in maniera se vogliamo anche un po’ più complicata del dovuto, Diana Shnaider nel confronto russo con il punteggio di 6-3 6-4. Non fosse per la nazionalità oramai kazaka di Elena Rybakina, che è nativa di Mosca, si potrebbe dire che la finale abbia il sapore di una sorta di affare interno a un solo Paese. La partenza migliore ce l’ha Alexandrova, che dopo aver annullato tre palle break in un infinito primo game sfrutta i nervosismi di Shnaider nonché il relativo contraccolpo e sale prima sul 3-0 e poi sul 5-1, mostrandosi in decisa forma in una settimana ancora priva di set persi. 🔗 Leggi su Oasport.it

ekaterina alexandrova raggiunge rybakina in finale a ningbo

© Oasport.it - Ekaterina Alexandrova raggiunge Rybakina in finale a Ningbo

Contenuti che potrebbero interessarti

ekaterina alexandrova raggiunge rybakinaEkaterina Alexandrova raggiunge Rybakina in finale a Ningbo - Battuta, in maniera se vogliamo anche un po' più complicata del dovuto, Diana Shnaider ... oasport.it scrive

ekaterina alexandrova raggiunge rybakinaWTA Ningbo: troppa Rybakina per Paolini. La kazaka riapre la corsa Finals - Elena tallona l’azzurra nella Race to Finals e in caso di trionfo si avvicinerebbe ad una manciata di punti di distacco da Jasmine. Da ubitennis.com

ekaterina alexandrova raggiunge rybakinaWTA Ningbo: Rybakina raggiunge Paolini in semifinale. Testa a testa per le Finals - WTA | La kazaka spazza via Tomljanovic e sfiderà Jasmine, adesso settima nella Race. Da ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Ekaterina Alexandrova Raggiunge Rybakina