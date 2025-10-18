ekaterina alexandrova raggiunge rybakina in finale a ningbo

Ekaterina Alexandrova è la seconda finalista del WTA 500 di Ningbo. Battuta, in maniera se vogliamo anche un po’ più complicata del dovuto, Diana Shnaider nel confronto russo con il punteggio di 6-3 6-4. Non fosse per la nazionalità oramai kazaka di Elena Rybakina, che è nativa di Mosca, si potrebbe dire che la finale abbia il sapore di una sorta di affare interno a un solo Paese. La partenza migliore ce l’ha Alexandrova, che dopo aver annullato tre palle break in un infinito primo game sfrutta i nervosismi di Shnaider nonché il relativo contraccolpo e sale prima sul 3-0 e poi sul 5-1, mostrandosi in decisa forma in una settimana ancora priva di set persi. 🔗 Leggi su Oasport.it

