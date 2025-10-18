Effe | dopo due mesi ai box Simon cerca la condizione La trattativa per il ritorno di Alessandro potrebbe ripartire la settimana prossima Anumba serve tempo Morgillo in stand by
"Taking that ride to nowhere", cantava David Byrne per raccontare l’imprevedibilità dei percorsi della vita. Un concetto certamente altisonante, ma che veste bene sull’attuale momento della Fortitudo di coach Attilio Caja. Alle prese con una lunga lista di incidentati in infermeria, tutti nel reparto lunghi, per la quale la società aveva virato sul mercato per trovare un accordo con l’ex Juvi Cremona Alessandro Morgillo, già in biancoblù due stagioni fa. Trattativa che dopo pochi giorni si è bloccata e che, forse, potrebbe ripartire all’inizio della settimana prossima. Ma il ‘forse’, in questo crocevia di destini, è quantomai d’obbligo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
