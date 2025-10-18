Educazione sessuale Rosano Anief | ' Inopportuno esclusione scuola media'

Anief critica un nuovo emendamento sull'educazione sessuale nelle scuole. L'emendamento, approvato in VII commissione Cultura, esclude la scuola media (secondaria di primo grado). Daniela Rosano, segretaria generale del sindacato, definisce la mossa "inopportuna" e un passo indietro, chiedendo il ritiro del provvedimento.La critica di Anief all'esclusione della scuola mediaL'intervento di Daniela Rosano, segretaria generale del sindacato Anief, ha sollevato forti perplessità su un recente sviluppo legislativo. L'oggetto della critica è un emendamento approvato in VII commissione Cultura. Questo provvedimento riguarda l'introduzione dell'educazione sessuale nei percorsi scolastici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Educazione sessuale, Rosano (Anief): 'Inopportuno esclusione scuola media'

