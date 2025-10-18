Edenlandia inaugura HorrorWorld il Festival del Terrore
L’apertura dell’evento con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare coreografia di “Thriller”, è stato applaudito dalle migliaia di ospiti di Edenlandia. E’ iniziato ad Edenlandia HorrorWorld, un appuntamento imperdibile per chi ama il dark e l’oscuro. L’apertura dell’evento, con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Edenlandia non chiude, risorge! Nei prossimi weekend, il parco si trasforma in HorrorWorld: zombie, clown assassini, corteo funebre e tanto divertimento fino a Halloween. - facebook.com Vai su Facebook
Edenlandia inaugura HorrorWorld il Festival del Terrore - E’ iniziato ad Edenlandia HorrorWorld, un appuntamento imperdibile per chi ama il dark e l’oscuro. Lo riporta 2anews.it
Halloween a Napoli con HorrorWorld: il Festival all’Edenlandia - HorrorWorld apre a Napoli: prende il via il Festival dell'Orrore, in occasione di Halloween, al parco divertimenti Edenlandia. msn.com scrive