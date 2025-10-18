Edenlandia inaugura HorrorWorld il Festival del Terrore

L’apertura dell’evento con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare coreografia di “Thriller”, è stato applaudito dalle migliaia di ospiti di Edenlandia. E’ iniziato ad Edenlandia HorrorWorld, un appuntamento imperdibile per chi ama il dark e l’oscuro. L’apertura dell’evento, con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare . 🔗 Leggi su 2anews.it

