Eddington recensione | Joaquin Phoenix Pedro Pascal ed Emma Stone sono i baluardi dell’America distrutta di Ari Aster

La nostra recensione di Eddington, il nuovo incubo di Ari Aster passato in concorso a Cannes quest’anno con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler: un’opera multigenere che getta una nuova luce oscura sull’America trumpiana e sull’Occidente tutto. Prima erano i fantasmi di Beau, in Eddington sono i fantasmi di tutti. Ari Aster è tornato a Cannes in concorso e per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma, è tornato a collaborare con Joaquin Phoenix – a cui si aggiungono i nuovi Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler – e soprattutto è tornato a raccontarci le proprie ossessioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Eddington, recensione: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal ed Emma Stone sono i baluardi dell’America distrutta di Ari Aster

