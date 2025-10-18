“Ho voluto che questo nuovo album uscisse solo in cd e in vinile. È un modo per tornare a fruire la musica come ai tempi in cui ero ragazzo. Non c’è niente di male a usare le piattaforme digitali, ma stavolta ho voluto fare così”. Con queste parole, Edda racconta al Foglio il suo nuovo album “Messe sporche”, uscito a tre anni dal precedente “Illusion” prodotto da Gianni Maroccolo. Figura iconica della scena rock italiana degli anni Ottanta e Novanta, prima con i DHG e poi con i Ritmo Tribale, Stefano 'Edda' Rampoldi ha segnato un’epoca con la sua voce graffiante e il suo approccio rock'n'roll. Il nuovo album è il “frutto di un lavoro enorme del maestro Luca Bossi” (già con l'artista per i precedenti dischi “Graziosa utopia” e “Fru fru”), racconta il cantante milanese, interamente suonato con strumenti “artigianali”, senza alcun aiuto digitale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Edda: "Il rock non è morto, siamo noi che ci distraiamo"