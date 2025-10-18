Ed Westwick sul red carpet della Festa del Cinema di Roma | Non so se il mio personaggio ama davvero o manipola È questo il mistero che mi affascina

Alla Festa del Cinema di Roma, Sandokan conquista il red carpet tra star e coppie celebri: Can Yaman con la fidanzata Sara Bluma, Ed Westwick mano nella mano con Amy Jackson. L’attore britannico, ex Gossip Girl, racconta il suo James Brooke: «Non è solo un cattivo, è un uomo diviso tra potere, amore e ossessione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ed Westwick sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: «Non so se il mio personaggio ama davvero o manipola. È questo il mistero che mi affascina»

Contenuti che potrebbero interessarti

Sul red carpet di Sandokan è (anche) questione di coppie. Can Yaman, nuovo protagonista dell’attesissima serie, davanti ai fotografi abbraccia la fidanzata Sara Bluma. Ed Westwick sfila mano nella mano con la moglie Amy Jackson. L’iconico Chuck Bass è il - facebook.com Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma, pagelle look: Can Yaman incanta (9), la fidanzata no (4), Ed Westwick è Chuck Bass (8), Matilde Gioli spiegazzata (5) - Quello di venerdì è uno dei red carpet più attesi perché è dedicato alla serie Sandokan: protagonista Can ... Da msn.com

Festa del Cinema di Roma, tutti pazzi per «Sandokan»: bagno di folla per il red carpet di Can Yaman all'Auditorium - È il giorno di «Sandokan» e si scatena una tempesta di urla e flash sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla Festa del Cinema di Roma, per l’arrivo — attesissimo — di Ca ... Segnala msn.com

Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i look delle star sul red carpet - I volti del cinema e dello spettacolo arrivano a Roma: dal 15 al 26 ottobre, appuntamento con l'edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma ... Riporta grazia.it