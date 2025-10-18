Ed Westwick sul red carpet della Festa del Cinema di Roma | Non so se il mio personaggio ama davvero o manipola È questo il mistero che mi affascina

Alla Festa del Cinema di Roma, Sandokan conquista il red carpet tra star e coppie celebri: Can Yaman con la fidanzata Sara Bluma, Ed Westwick mano nella mano con Amy Jackson. L’attore britannico, ex Gossip Girl, racconta il suo James Brooke: «Non è solo un cattivo, è un uomo diviso tra potere, amore e ossessione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ed westwick sul red carpet della festa del cinema di roma non so se il mio personaggio ama davvero o manipola 200 questo il mistero che mi affascina

© Vanityfair.it - Ed Westwick sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: «Non so se il mio personaggio ama davvero o manipola. È questo il mistero che mi affascina»

