Ecco perchè labbra rosse e eyeliner cat-eye restano un must del make-up intramontabile
R ossetto rosso, sopracciglia arcuate, eyeliner cat-eye e pelle di porcellana. Il trucco anni ’50 è un classico che non conosce tempo. Nato nel dopoguerra come simbolo di rinascita, sicurezza e autonomia femminile, oggi torna ciclicamente sulle passerelle e sui social, reinterpretato in chiave moderna. Ma cosa rende questo stile ancora così irresistibile? Cosa amavamo negli Anni 50. guarda le foto Trucco anni ’50, il simbolo di una femminilità intramontabile. Negli anni ’50, il make-up diventa sinonimo di potere e glamour. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly e Sophia Loren incarnavano modelli di bellezza in grado di unire dolcezza e sensualità, disciplina e grazia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
