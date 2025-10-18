Ecco Milan-Fiorentina | Nkunku in dubbio? Intanto parla Terim mentre sul mercato spunta…
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Il generale Max Allegri ha comunicato il bollettino di guerra nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina Questa sosta per le Nazionali ha praticamente decimato la rosa dei rossoneri #Milan #Allegri #InfortunatiMilan - facebook.com Vai su Facebook
Gimenez verso la panchina, Loftus-Cheek con Leao in Milan-Fiorentina: i perché della scelta di Allegri ? - X Vai su X
Milan-Fiorentina, Allegri sorprende: novità Ricci, colpo di scena su Gimenez! - Milan Fiorentina – Aggiornamenti importantissimi in casa Milan verso la sfida contro la Fiorentina. Come scrive fantamaster.it
Il Milan perde ancora pezzi. Estupinan e Nkunku in forte dubbio per la Fiorentina - Continua ad infittirsi la lista dei probabili assenti in vista della sfida alla Fiorentina in casa Milan, con Massimiliano Allegri che rischia di perdere altri due potenziali titolari. Si legge su firenzeviola.it
Saele c'è, Leao-Loftus davanti. Nkunku in dubbio - Finita la sosta, per fortuna del Milan visti gli esisti disastrosi a livello di infermeria, ricomincia il campionato. Si legge su milannews.it