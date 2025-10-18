Ecco come il sostegno alla cultura cambia | fondi record e cento euro per leggere!
L'Aquila - Con 30 milioni di euro per l’editoria e la “Carta della Cultura” da 100 euro, la Regione e il Ministero della Cultura offrono meritocrazia, qualità culturale e accesso per tutte le famiglie. In un contesto in cui la politica culturale viene spesso citata come distante dalle reali esigenze dei territori, l’azione della Roberto?Santangelo, assessore regionale alla Cultura, assume un tono diverso: «La buona politica è quella che sa ascoltare le comunità e rispondere con risorse concrete» ha affermato, commentando le iniziative avviate con il recente Decreto?Cultura. Il bando pubblicato lo scorso 29 settembre – previsto dal Decreto Cultura – mette a disposizione un plafond di 30 milioni di euro per il sostegno all’editoria di qualità e al potenziamento delle biblioteche. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
