Eccidio di SAnna Il Teatro Rumore diventa testimone
Doppio appuntamento domani con Teatro Rumore. Alle 17.15, e in replica alle 21, al Teatro Jenco, la scuola di teatro viareggina porta in scena “80+1 nella mano la memoria”, spettacolo di Davide Moretti ispirato ai racconti dei sopravvissuti alla strage di Sant’Anna di Stazzema del 1944. Era il 12 agosto quando tre colonne di SS, guidate da fascisti locali, accerchiarono il paesino all’alba. Un’operazione voluta da Max Simon, comandante della 16a divisione SS Reichsführer, lo stesso che alcuni giorni prima aveva dichiarato agli abitanti che Sant’Anna era zona bianca e che potevano restare. In appena una mattinata, furono trucidati sotto i colpi delle mitragliatrici 560 civili, in maggioranza donne e bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
