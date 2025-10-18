Eccellenza Italiana 2025 Marco Savatteri riceve il premio a Washington
Il regista agrigentino Marco Savatteri, responsabile e coordinatore delle produzioni culturali del Teatro Pirandello di Agrigento, ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana 2025 – International Press Club” a Washington D.C. per l’opera teatrale “Camicette bianche”, ispirata dal libro di Ester. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
