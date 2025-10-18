ebimotors chiude la michelin le mans cup con un sesto posto

Finisce con un po’ di sfortuna e con un sesto posto di categoria GT3 la gara finale della Micheli Le Mans Cup 2025 a Portimao. La coloratissima Porsche GT3 R numero 95, scesa in pista con Fabrizio Broggi e con Sabino De Castro taglia il traguardo in una gara molto dura, con tanti contatti. In varie fasi della corsa è stata esposta la full course yellow, sono state anche diverse le safety car ed una bandiera rossa. Il week end portoghese era iniziato con delle buone prove libere. Ebimotors ha poi dovuto rinunciare alle qualifiche per impegni extra sportivi di Fabrizio Broggi. La gara è stata poi un susseguirsi di emozioni, di fasi di dura lotta con l’Aston Martin numero 91 di Blackthorn, mentre si era in lotta per la seconda posizione di categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

