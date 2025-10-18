EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 23 Ottobre
Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 23 Ottobre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che ne LaLiga. Nel nostro campionato è in programma il big match tra Napoli e Inter, mentre nel campionato spagnolo è in programma la partita più importante che si disputerà tra Real Madrid e Barcellona. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
