È vietato uscire dall' area | così Allegri ha cambiato il Dna di Maignan in due mesi

18 ott 2025

I portieri del Milan nel 2024-25 erano primi per giocate difensive fuori dai 16 metri, ora sono ultimi. Meglio o peggio? Solo diverso: questione di tattica e differenze con Fonseca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È vietato uscire dall'area: così Allegri ha cambiato il Dna di Maignan in due mesi

