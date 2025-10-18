È vietato uscire dall' area | così Allegri ha cambiato il Dna di Maignan in due mesi
I portieri del Milan nel 2024-25 erano primi per giocate difensive fuori dai 16 metri, ora sono ultimi. Meglio o peggio? Solo diverso: questione di tattica e differenze con Fonseca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
