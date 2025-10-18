È nata una stella sulle nostre strade Del Toro fa sognare San Marino | Qui mi sento davvero a casa Ho imparato anche a cucinare
Messico e nuvole. E tanti sogni. Quelli che Isaac Del Toro sta coronando uno dopo l’altro. Il giovane corridore della Uae, la squadra di ciclismo del campione del mondo Tadej Pogacar, è stato la rivelazione di quest’anno con 16 vittorie. Imprese titaniche le sue. Letteralmente: nato e cresciuto a Ensenada, città messicana affacciata sul Pacifico, Isaac da 7 anni vive e si allena a San Marino. E tanti sammarinesi se lo ’coccolano’, come fosse uno di loro. Per lei una stagione memorabile: 16 vittorie e un ruolo da protagonista. La gioia più grande? "Una stagione bellissima, che porterò per sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
SERGIO DE LARREA, È NATA UNA STELLA? Super prestazione del classe 2005 spagnolo contro la Virtus: 23 PTS 8/13 FG 5/7 3FG 2/3 FT 3 RB 2 AST 23 PIR in 21 min Qui il recap di Valencia-Virtus: https://shorturl.at/07bAv #DeLarrea #Valencia #Eurolega Vai su Facebook
È nata una stella a #Radio2SocialClub Grazie @LauraPausini ? @emastokholma - X Vai su X
È nata una stella [3] - Home » film » 1976 » È nata una stella [3] » cinema » cinema Non sono presenti programmazioni del film È nata una stella [3] nei cinema in Cinema coperti dal nostro servizio. Come scrive mymovies.it