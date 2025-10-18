Messico e nuvole. E tanti sogni. Quelli che Isaac Del Toro sta coronando uno dopo l’altro. Il giovane corridore della Uae, la squadra di ciclismo del campione del mondo Tadej Pogacar, è stato la rivelazione di quest’anno con 16 vittorie. Imprese titaniche le sue. Letteralmente: nato e cresciuto a Ensenada, città messicana affacciata sul Pacifico, Isaac da 7 anni vive e si allena a San Marino. E tanti sammarinesi se lo ’coccolano’, come fosse uno di loro. Per lei una stagione memorabile: 16 vittorie e un ruolo da protagonista. La gioia più grande? "Una stagione bellissima, che porterò per sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È nata una stella sulle nostre strade. Del Toro fa sognare San Marino: "Qui mi sento davvero a casa. Ho imparato anche a cucinare"