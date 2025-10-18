E’ morto all’età di 69 anni Pietro Ripani, guida del Parco nazionale dei Monti Sibillini fin dal 1998. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. L’ente ha voluto ricordarlo utilizzando le stesse parole che Pietro ha utilizzato per la presentazione nel sito istituzionale Parco. "Se chiedete una guida del Parco, nel versante ascolano, c’è un solo nome, il mio: Pietro. Già il mio aspetto, alto, magro, con lunga barba con qualche filo d’argento e la mia esperienza decennale sono una sicura garanzia. Non c’è sentiero che non conosca, non c’è aneddoto o leggenda che non sappia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Pietro Ripani, la storica guida del parco dei Sibillini