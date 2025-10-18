È morto mentre andava a scuola Tommaso tragedia e choc | aveva 14 anni
Ancora sangue misto alla pioggia sull’asfalto di Osimo, in una mattina che si è trasformata in tragedia per l’intera comunità marchigiana. A poco più di due settimane dall’incidente che aveva ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli sulla Ss16, un nuovo dramma si è consumato ieri a San Biagio, lungo la Ss361 Septempedana, dove ha perso la vita il 14enne anconetano Tommaso Bruciaferri. Il destino ha voluto che tutto accadesse poco dopo l’alba, quando la pioggia fitta aveva già reso viscido ogni centimetro di strada. Erano le 7,40 del mattino quando Tommaso, partito da casa ad Ancona per raggiungere l’istituto Corridoni Campana di Osimo, ha affrontato la curva a destra all’incrocio tra via D’Ancona e via Montegalluccio, nei pressi del distributore Q8. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Morto mentre andava a lavoro, la commozione del sindaco Santilli: “profondo dolore” - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Bati, l’amico di Renzi morto mentre andava a funghi. L’impegno politico, la difesa dei lavoratori - Pistoia, 18 settembre 2025 – Un uomo innamorato della sua città, della quale non mancava mai di notare cosa si poteva migliorare e a farlo presente a chi di dovere. Scrive lanazione.it
E' morto al Santa Chiara di Trento Lorenzo Veronesi, investito mentre andava in bici - E' morto dopo due giorni di agonia all'ospedale Santa Chiara di Trento Lorenzo Veronesi, il giovane di 26 anni, figlio di un consigliere comunale di Brenzone sul Garda, investito da un’auto a ... Da rainews.it
Alessandro Cenci, chi era il 24enne morto mentre andava al lavoro in fabbrica. Il ricordo degli amici: «Rimarrai vivo nei nostri sorrisi» - Si celebreranno nel pomeriggio di sabato, 30 agosto 2025, i funerali di Alessandro Cenci: il 24enne rimasto vittima del frontale avvenuto a Nettuno, che ha visto la sua auto scontrarsi contro un ... Secondo leggo.it