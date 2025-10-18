E’ morto l’ultimo sherpa nepalese della spedizione che conquistò per la prima volta l’Everest nel 1953

E’ morto, all’età di 92 anni lo sherpa nepalese Kanchha ultimo sopravvissuto della spedizione che per prima portò l’uomo sulla vetta dell’Everest (8.849 mt) nel 1953. Pur non avendo mai ricevuto alcuna formazione alpinistica, Kanchha Sherpa ha scalato l’Everest a oltre 8.000 metri. Due anni fa, durante un’intervista con l’Afp, il novantenne ha dichiarato di essere “l’uomo più felice quando Tenzing e Hillary hanno raggiunto la vetta”, secondo quanto riportato dal nipote, Tenzing Chogyal Sherpa. La sua storia è riportata da El Mundo Sull’Everest per poche rupie. Il suo viaggio verso la fama iniziò da adolescente, quando fuggì dalle montagne del Darjeeling dalla sua città natale di Namche Bazar, oggi il più grande centro turistico sulla strada per il Campo Base del l’Everest. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

