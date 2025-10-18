È morto Giovanni Cucchi papà di Stefano e Ilaria

Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria, è morto all'età di 77 anni. A confermare la notizia l'avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia. "Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono - scrive Anselmo sui social -. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c'è più. Molti - troppi -, hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo. Lo hanno fatto per anni, per giustificare l'ingiustificabile, per infangare una famiglia già distrutta dal dolore.

