È morto Giovanni Cucchi papà di Stefano e Ilaria

AGI - Addio a Giovanni Cucchi, papa' di Stefano e Ilaria, morto a Roma all'età di 77 anni. L'uomo era malato da tempo e le sue condizioni erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore. A confermare la notizia l'avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia, dopo che, nel primo pomeriggio, sui social, erano iniziati a circolare i primi post sul possibile decesso del 77enne.     "Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono - scrive Anselmo sui social -. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c'è più. 🔗 Leggi su Agi.it

