È morto Giovanni Cucchi papà di Stefano e Ilaria

Agi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Addio a Giovanni Cucchi, papa' di Stefano e Ilaria, morto a Roma all'età di 77 anni. L'uomo era malato da tempo e le sue condizioni erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore. A confermare la notizia l'avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia, dopo che, nel primo pomeriggio, sui social, erano iniziati a circolare i primi post sul possibile decesso del 77enne.     "Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono - scrive Anselmo sui social -. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c'è più. 🔗 Leggi su Agi.it

200 morto giovanni cucchi pap224 di stefano e ilaria

© Agi.it - È morto Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria

Leggi anche questi approfondimenti

200 morto giovanni cucchi&#200; morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano: una vita dedicata alla verità e alla giustizia - Si è spento a Roma, all’età di 77 anni, Giovanni Cucchi, padre di Stefano, il giovane geometra morto nel 2009 una settimana dopo l’arresto per droga, vittima di un violento pestaggio da parte di alcun ... Come scrive online-news.it

200 morto giovanni cucchi&#200; morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano: aveva 77 anni - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: la battaglia per la verità e la lunga lotta contro la malattia. Come scrive notizie.it

200 morto giovanni cucchi&#200; morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e Ilaria: “Con la sua voce ha dato voce a suo figlio” - A dare la notizia del decesso in un post sui social è stato l'avvocato Fabio Anselmo: "Giovanni ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Giovanni Cucchi