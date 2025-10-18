È morto Giovanni Cucchi padre di Stefano L’avvocato Anselmo | Hai dato voce a tuo figlio grazie per la tua forza

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. L’uomo, di 77 anni, era da tempo malato. A darne notizia è stato l’avvocato Fabio Anselmo, compagno di Ilaria e legale della famiglia. In un post Instagram, il genero ricorda Giovanni e il rapporto dell’uomo con il figlio Stefano, arrestato per droga e morto una settimana dopo all’ospedale Pertini di Roma nell’ ottobre del 2009. “Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono”, scrive Anselmo. “Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c’è più”. E ancora: “Giovanni, con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano. L’avvocato Anselmo: “Hai dato voce a tuo figlio, grazie per la tua forza”

