È morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria

Giovanni Cucchi, padre di Stefano e della senatrice di Avs Ilaria è morto oggi - 18 ottobre - a Roma. Aveva 77 anni. A diffondere la notizia è Fabio Anselmo, legale della famiglia e compagno della figlia, con un post su Facebook: " Giovanni, con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza ". Poi il ricordo: " Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c'è più. Molti – troppi – hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo - riferendosi alla battaglia legale per la verità sulla morte del figlio 31enne - Lo hanno fatto per anni, per giustificare l’ingiustificabile, per infangare una famiglia già distrutta dal dolore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

