È morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria senatrice di Avs Sui social il post straziante dell’avvocato
È mort o Giovanni Cucchi, il padre di Stefano, scomparso nel 2009, e di Ilaria, senatrice di Avs. L’uomo aveva 77 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata data via social dall’avvocato Fabio Anselmo, da anni compagno della senatrice: “Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c’è più. Molti, troppi, hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo. Lo hanno fatto per anni, per giustificare l’ingiustificabile, per infangare una famiglia già distrutta dal dolore”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
