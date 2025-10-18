È morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria | Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio

A darne notizia è lo storico avvocato della famiglia, compagno di Ilaria Cucchi, senatrice di Avs, che con un lungo post sui social ricorda il 77enne per tutto ciò che ha fatto per suo figlio: "Grazie per la tua forza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/giovanni_cucchi_morto_il_padre_stefano_ilaria-424921705/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Mazara del Vallo, oggi i funerali di Giovanni Ingoglia: trovato morto ad Alghero #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano: aveva 77 anni - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: la battaglia per la verità e la lunga lotta contro la malattia. Si legge su notizie.it

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e Ilaria - È morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano, scomparso nel 2009, e di Ilaria, senatrice di Avs. Secondo msn.com

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano - Il padre di Stefano e Ilaria Cucchi, Giovanni, è morto a Roma. Lo riporta ansa.it