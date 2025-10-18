È morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria | aveva 77 anni

È morto a Roma Giovanni Cucchi, padre di Stefano e della senatrice Ilaria Cucchi. Aveva 77 anni ed era malato da tempo. Le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo la scomparsa della moglie, Rita Calore, avvenuta tre anni fa. A darne notizia è stato Fabio Anselmo, compagno della senatrice, con un post su Facebook. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: aveva 77 anni

