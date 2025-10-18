E’ morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria

(Adnkronos) – È morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano, scomparso nel 2009, e di Ilaria, senatrice di Avs. La notizia è stata data via social dall'avvocato Fabio Anselmo, da anni compagno della senatrice: "Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. L'avvocato Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio, grazie per la tua forza" - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/giovanni_cucchi_morto_il_padre_stefano_ilaria-424921705/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Giovanni Cucchi, è morto a 77 anni il papà di Stefano e Ilaria: «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio» - È morto a Roma Giovanni Cucchi, padre di Stefano (morto nel 2009) e della senatrice Ilaria. msn.com scrive

E' morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria - La notizia è stata data via social dall'avvocato Fabio Anselmo, da anni compagno della senatrice: "Ci s ... Lo riporta adnkronos.com

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano - (ANSA) – ROMA, 18 OTT – Il padre di Stefano e Ilaria Cucchi, Giovanni, è morto a Roma. Si legge su msn.com