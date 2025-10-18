È morto Giovanni Cucchi il padre di Stefano e Ilaria L’avvocato Anselmo | Tutto falso che tra lui e il figlio ci fosse un brutto rapporto

Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria, è morto all’età di 77 anni. La notizia è stata diffusa dallo storico avvocato della famiglia, Fabio Anselmo. «Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c’è più», ha scritto il legale in un lungo post sui social, corredato da una foto che ritrae il 77enne insieme al figlio Stefano Cucchi, il 31enne morto nel 2009 a seguito delle percosse subite da due carabinieri mentre era sottoposto a custodia cautelare. Nel ricordarlo, Anselmo tiene a chiarire che non era vero che tra Giovanni e Stefano vi fosse un rapporto conflittuale, come spesso riportato. 🔗 Leggi su Open.online

